Мошенник обманул Алибасова на 800 тысяч, подсунув постороннего кота
Родственники и близкие Бари Алибасова стали жертвой мошенника. Неизвестный получил вознаграждение за найденного кота, который оказался не питомцем основателя группы «На-на».
Как пишут «Дни.ру», злоумышленник позвонил в квартиру продюсера и заявил, что нашел любимого канадский сфинкса Алибасова по кличке Чуча, который пропал два дня назад во время пресс-конференции. «Доброжелатель» попросил поскорее отдать ему объявленное вознаграждение в 800 тысяч рублей, объяснив, что якобы торопится на поезд.
PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин позвонил сыну продюсера, который дал добро на передачу денег. Получив крупную сумму у подъезда мошенник быстро ретировался. Приехавший вскоре помощник Алибасов понял, что это не Чуча, а похожий на него лысый кот.
Бари Алибасов находится в больнице в тяжелом состоянии после того, как выпил средство для промывки труб, перепутав его с йогуртом. Продюсер пришел в себя после медикаментозного сна, к нему возвращается память.
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