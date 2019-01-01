Мошенник обманул Алибасова на 800 тысяч, подсунув постороннего кота

PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин позвонил сыну продюсера, который дал добро на передачу денег. Получив крупную сумму у подъезда мошенник быстро ретировался. Приехавший вскоре помощник Алибасов понял, что это не Чуча, а похожий на него лысый кот.

Бари Алибасов находится в больнице в тяжелом состоянии после того, как выпил средство для промывки труб, перепутав его с йогуртом. Продюсер пришел в себя после медикаментозного сна, к нему возвращается память.

