Мошенник под видом спикера чеченского парламента вымогает деньги в Сети

Парламентарий опубликовал соответствующее сообщение в своём аккаунте.

«В Инстаграм действует мошенник, который с фейковых страниц занимается противоправной деятельностью. Он пишет пользователям социальной сети, старается войти в доверие, выпрашивает фотографии у доверчивых девушек, а затем шантажирует своих жертв на деньги. Известно о случаях давления и вымогательства крупных сумм денег через виртуальные платёжные системы», - рассказал Магомед Даудов.

Парламентарий напомнил, что его официальный аккаунт отмечен галочкой, которая подтверждает подлинность страницы. На чеченского законодателя подписаны 2,6 млн человек.

Даудов заявил, что «обратился в специальные службы для принятия соответствующих мер». Он также призвал пользователей быть бдительными и не верить мошенникам, пишут «Аргументы и факты».

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что интерес мошенников к краже биометрических данных могут привлечь только крупные денежные операции, к которым не относятся покупки в магазине или проезд на транспорте.





