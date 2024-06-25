Мосгорсуд признал законным заочный арест феминистки Маршенкуловой

Отмечается, что срок ареста будет исчисляться с момента депортации, экстрадиции или фактического задержания обвиняемой.

Напомним, против Маршенкуловой возбудили уголовное дело после того, как она разместила в своем Telegram-канале пост, посвященный теракту, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). По мнению экспертов Московского исследовательского центра, в нем содержатся признаки оправдания терроризма.

Ранее Апелляционный военный суд признал законным приговор в 27 лет колонии для Дарьи Треповой (внесена в реестр террористов и экстремистов), которая осуждена за убийство военкора Владлена Татарского.

