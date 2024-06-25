Мосгорсуд признал законным заочный арест феминистки Маршенкуловой

Мосгорсуд признал заочный арест обвиняемой в публичном оправдании терроризма феминистки Залины Маршенкуловой законным, отклонив апелляционную жалобу защиты на постановление столичного Перовского суда. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд в Москве заочно арестовал феминистку Маршенкулову

Отмечается, что срок ареста будет исчисляться с момента депортации, экстрадиции или фактического задержания обвиняемой.

Напомним, против Маршенкуловой возбудили уголовное дело после того, как она разместила в своем Telegram-канале пост, посвященный теракту, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). По мнению экспертов Московского исследовательского центра, в нем содержатся признаки оправдания терроризма.

Ранее Апелляционный военный суд признал законным приговор в 27 лет колонии для Дарьи Треповой (внесена в реестр террористов и экстремистов), которая осуждена за убийство военкора Владлена Татарского.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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