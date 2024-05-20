Суд признал законным приговор террористке Треповой
Апелляционный военный суд признал законным приговор в 27 лет колонии для Дарьи Треповой (внесена в реестр террористов и экстремистов), которая осуждена за убийство военкора Владлена Татарского. Об этом сообщает РИА Новости. Жалоба защиты и апелляционное представление прокурора по делу террористки были отклонены.
Прокурор требовал увеличить Треповой приговор до 28 лет, так как, по его мнению, наказание было «чрезмерно мягкое». Помимо этого, он утверждал, что срок нужно было увеличить из-за общественной значимости. Трепова имеет медицинское образование, однако она совершенно равнодушно наблюдала за мучениями пострадавших из-за взрыва людей, и не оказала им никакой помощи.
Защита, в свою очередь, полагала, что приговор подсудимой слишком суровый, и просила суд назначить наказание, которое не превышает время, уже проведенное ею в СИЗО.
В материале сообщается, что Трепова также принесла извинения супруге погибшего военкора Валерии Фоминой и всем пострадавшим. Девушка отметила, что в первую встречу с женой Татарского извиниться у нее «не хватило духа».
Военкор Татарский погиб в результате теракта 2 апреля 2023 года в петербургском кафе «Стрит-бар». В тот день он проводил творческий вечер. Трепова пришла на встречу под видом поклонницы военкора, и подарила ему его бюст, внутри которого находилось взрывное устройство. Почти сразу статуэтка взорвалась в руках мужчины, что привело к его гибели и ранению многих из присутствующих на встрече, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Медведев заявил, что Зеленского следует судить или ликвидировать
- Депутата задержали по подозрению в мошенничестве в Иркутской области
- Минздрав: Шесть пострадавших при теракте в «Крокусе» остаются в больницах
- Ипотеку с 2001 года взяли почти 17 миллионов россиян
- Даниил Медведев опустился на пятое место в рейтинге ATP
- Рособрнадзор: Выпускники прошлых лет не смогут пересдать ЕГЭ по новым правилам
- Прокурор МУС потребовал выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля
- Второй сезон сериала The Last of Us выйдет в первой половине 2025 года
- Суд в Москве арестовал подозреваемого в изнасиловании подростка мужчину
- Суд признал законным приговор террористке Треповой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru