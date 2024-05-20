Суд признал законным приговор террористке Треповой

Защита, в свою очередь, полагала, что приговор подсудимой слишком суровый, и просила суд назначить наказание, которое не превышает время, уже проведенное ею в СИЗО.

В материале сообщается, что Трепова также принесла извинения супруге погибшего военкора Валерии Фоминой и всем пострадавшим. Девушка отметила, что в первую встречу с женой Татарского извиниться у нее «не хватило духа».

Военкор Татарский погиб в результате теракта 2 апреля 2023 года в петербургском кафе «Стрит-бар». В тот день он проводил творческий вечер. Трепова пришла на встречу под видом поклонницы военкора, и подарила ему его бюст, внутри которого находилось взрывное устройство. Почти сразу статуэтка взорвалась в руках мужчины, что привело к его гибели и ранению многих из присутствующих на встрече, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

