Мосгорсуд отпустил под домашний арест подозреваемого по делу об отравлении семьи арбузом

Как отметил защитник, Мосгорсуд изменил ранее принятое Пресненским судом решение. При этом следствие пока не уведомило защиту о результатах экспертизы, уточняющей обстоятельства смерти двух человек.

В сентябре столичный Пресненский суд арестовал Котова на два месяца по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Свою вину он не признает, отмечает RT.

По данным следствия, семья купила арбуз в магазине «Магнит» на Совхозной улице, впоследствии пожилая женщина и 15-летний ребенок погибли в результате отравления. Предполагается, что причиной трагедии стало нарушение правил дезинсекции в магазине, из-за чего средство против насекомых оказалось в арбузах, напоминает РИА ФАН.

