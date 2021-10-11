Мосгорсуд отпустил под домашний арест подозреваемого по делу об отравлении семьи арбузом

Работника службы дезинфекции Антона Котова, обвиняемого по делу о смерти женщины и ребенка в результате отравления, перевели под домашний арест. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Андрея Сергеева.

Арбузы, химикаты или яд. Чем отравились жильцы дома на Совхозной

Как отметил защитник, Мосгорсуд изменил ранее принятое Пресненским судом решение. При этом следствие пока не уведомило защиту о результатах экспертизы, уточняющей обстоятельства смерти двух человек.

В сентябре столичный Пресненский суд арестовал Котова на два месяца по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Свою вину он не признает, отмечает RT.

По данным следствия, семья купила арбуз в магазине «Магнит» на Совхозной улице, впоследствии пожилая женщина и 15-летний ребенок погибли в результате отравления. Предполагается, что причиной трагедии стало нарушение правил дезинсекции в магазине, из-за чего средство против насекомых оказалось в арбузах, напоминает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
ТЕГИ:ОтравлениеДомашний АрестСудМосква
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