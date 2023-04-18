Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в шпионаже американского журналиста Гершковича
18 апреля 202314:47
Мосгорсуд оставил в силе решение суда первой инстанции об аресте обвиняемого в шпионаже гражданина США Эвана Гершковича, сообщает ТАСС.
Отмечается, что просьба адвокатов смягчить меру пресечения сотруднику московского бюро американской газеты Wall Street Journal осталась без удовлетворения.
Ранее посол США в России Линн Трейси заявила, что встретилась в СИЗО Лефортово с Гершковичем, назвав задержание журналиста «неправомерным», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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18 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru