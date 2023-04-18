Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в шпионаже американского журналиста Гершковича

Собянин утвердил задачи развития здравоохранения Москвы 2023 год Мосгорсуд оставил в СИЗО журналиста WSJ Гершковича по делу о шпионаже Более 80 расчетов поливомоечной техники вышли на круглосуточное дежурство в Москве Предмет на путях вызвал сбой на БКЛ метро столицы Более 10 тысяч велосипедов поступят в прокат в Москве в этом сезоне