Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в шпионаже американского журналиста Гершковича

Мосгорсуд оставил в силе решение суда первой инстанции об аресте обвиняемого в шпионаже гражданина США Эвана Гершковича, сообщает ТАСС.

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Отмечается, что просьба адвокатов смягчить меру пресечения сотруднику московского бюро американской газеты Wall Street Journal осталась без удовлетворения.

Ранее посол США в России Линн Трейси заявила, что встретилась в СИЗО Лефортово с Гершковичем, назвав задержание журналиста «неправомерным», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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