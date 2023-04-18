Симоньян призвала обменять Кара-Мурзу, Гершковича и Уилана на Ассанжа

Симоньян предположила, что содержащегося в лондонской тюрьме и ожидающего экстрадиции в США журналиста «меньше, чем за троих, не отдадут».

«Спасите одну полезную жизнь ценой трех вредных», — написала главред RT.

Уилан в 2020 году был приговорен к 16 годам колонии по делу о шпионаже против России. Гершковича в конце марта задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже, корреспондента арестовали на два месяца, напоминает RT. Кара-Мурза накануне был приговорен к 25 годам заключения по делу о госизмене и фейках о российской армии.

