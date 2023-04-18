Симоньян призвала обменять Кара-Мурзу, Гершковича и Уилана на Ассанжа

Главред группы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила обменять американца Пола Уилана, корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича и публициста Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иноагентом) на основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом медиаменеджер написала в своем Telegram-канале.

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Симоньян предположила, что содержащегося в лондонской тюрьме и ожидающего экстрадиции в США журналиста «меньше, чем за троих, не отдадут».

«Спасите одну полезную жизнь ценой трех вредных», — написала главред RT.

Уилан в 2020 году был приговорен к 16 годам колонии по делу о шпионаже против России. Гершковича в конце марта задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже, корреспондента арестовали на два месяца, напоминает RT. Кара-Мурза накануне был приговорен к 25 годам заключения по делу о госизмене и фейках о российской армии.

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ФОТО: РИА Новости//Алекс Макнотон
ТЕГИ:ШпионажМаргарита СимоньянДжулиан Ассанж

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