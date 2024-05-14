Мосгорсуд оставил под стражей экс-директора «Росатома» Сахарова

Мосгорсуд оставил в СИЗО бывшего директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе госкорпорации «Росатом» Геннадия Сахарова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу суда.

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Напомним, меру пресечения Сахарову избрал Басманный районный суд Москвы. Мосгорсуд не удовлетворил жалобы адвокатов экс-директора «Росатома».

Помимо Сахарова, под арестом находится первый замгенерального директора «Оргэнергострой» Элгуджи Кокосадзе, обвиняемый в даче взятки должностному лицу.

Ранее Мосгорсуд признал законным арест бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, который обвиняется в получении взятки.

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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