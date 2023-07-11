«Мосгаз» опроверг информацию о взрыве газовой плиты в квартире в Москве

Причиной инцидента в жилом доме №9 на улице 1-я Текстильщиков в Москве не является бытовой газ, сообщает пресс-служба «Мосгаза».

В пятиэтажке под Пермью взорвался газ

В сообщении говорится, что в результате обследования места происшествия было установлено, что за газовой плитой произошёл хлопок аэрозольной смеси для дезинфекции от насекомых.

«Газовые коммуникации в квартире герметичны, угроз для населения нет, пострадавших нет», - заключили в «Мосгазе».

Ранее в СМИ появилась информация, что на юго-востоке Москвы в квартире взорвалась газовая плита, к счастью обошлось без пострадавших, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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