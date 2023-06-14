В пятиэтажке под Пермью взорвался газ

В многоквартирном жилом доме в пермском Красновишерске произошел взрыв газа, заявили в пресс-службе краевого управления МЧС.

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Хлопок произошел на пятом этаже. Сигнал о происшествии поступил в 22:10 (20:10 мск).

Огонь распространился на площади 50 квадратных метров. Частично разрушены перегородки между квартирами.

В результате взрыва пострадал мужчина. Из дома эвакуировали 60 жильцов, включая пятеро детей.

Как сообщает «Радиоточка НСН», 8 июня взрыв газа произошел в десятиэтажном доме в Энгельсе Саратовской области.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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