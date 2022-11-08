Морпехи из Приморья опровергли сообщения о тяжелых потерях в боях за Павловку

Приморский губернатор опубликовал три видеозаписи, на которых запечатлены российские военные, принимавшие участие в сражениях под Павловкой в ДНР. Глава Приморского края отметил, что связался с российскими морскими пехотинцами и «Тиграми».

По словам героев роликов, они записали видео 7 ноября. Морпехи назвали положение в Павловке «сложным» и подтвердили понесенные потери, подчеркнув при этом, что справляются с поставленной задачей.

Один из военных отметил, что бригада продвигается вперед, пусть и медленнее, чем хотелось бы, и выразил надежду, что скоро об успехах подразделения будет известно. Его сослуживец добавил, что отряд старается свести к минимуму потери и держит строй, подчеркнув, что сражаться будет гораздо легче, «если дома будет спокойнее». Также морской пехотинец призвал не верить слухам.

Ранее в Минобороны России опровергли большие потери среди морских пехотинцев 155-й бригады. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

