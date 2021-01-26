Право на удар в живот

Аплодисментами встретила Госдума призыв депутата-единоросса Андрея Исаева поблагодарить силовиков за их действия 23 января. Благодаря сотрудникам ОМОНа, Росгвардии и полиции во время разгона протестных акций обошлись без жертв, заявил Исаев, назвав действия силовиков «умелыми и разумными».

По его словам, сотрудники силовых структур защищали безопасность людей, «законность и независимость нашей Родины».

«Я уверен, что парламент обязан поблагодарить их!», - заявил Исаев, после чего в зале раздались аплодисменты.

Коллега Исаева по нижней палате парламента Александр Хинштейн отозвал свои запросы с требованием привлечь к уголовной ответственности силовика, ударившего ногой в живот женщину на субботнем митинге в Санкт-Петербурге. Так, 23 января несколько петербургских силовиков уводили задержанного. Женщина вышла к ним навстречу и спросила, за что полицейские его задержали. В ответ один из них ударил женщину ногой в живот, после чего та навзничь упала на асфальт. В итоге 54-летняя пострадавшая попала в больницу с черепно-мозговой травмой.

«Подробно обсудил ситуацию с руководством МВД и прокуратуры. Полицейский действительно перед этим подвергся нападению, потому и воспринял бежавшую наперерез ему женщину как реальную угрозу, жестко на нее среагировав», - написал Хинштейн в Twitter.

Депутат напомнил, что «происходит в тех странах, где власть предает и сдает людей в погонах». «Оплошность одного бойца не должна бросать тень на всех», - указал парламентарий.

«Печальные моменты необоснованной грубости» со стороны силовиков – в таких выражениях отозвался о петербургской истории пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что «на это моментально отреагировали и руководство полиции, и руководство ОМОН, и сами сотрудники, которые допустили такие действия». По словам Пескова, беспрецедентным был уровень насилия со стороны самих участников акций протеста.

«Они вели себя чрезвычайно агрессивно и, конечно, случаев агрессии против представителей органов правопорядка было несравнимо больше, чем нежелательных проявлений в том, как действовали полицейские и ОМОНовцы», – заявил Песков.

В отсталой советской морали сотрудник правоохранительных органов, бьющий женщину, рассматривался как исчадие ада со всеми вытекающими последствиями.

В порядках, заведенных в галактике Кин-Дза-Дза из одноименного фильма Георгия Данелии, обладателей малиновых штанов эцилопп не имел права права бить по ночам никогда.

Дикари… Эцилопп должен иметь право бить всех и всегда, хоть в штанах, хоть без штанов. Хоть ногой, хоть в живот…

