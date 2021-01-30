Около 40 % задержанных в ходе акции 23 января в Москве – приезжие
Примерно 40% задержанных на несанкционированной акции 23 января в столице – приезжие, сообщил журналистам источник в правоохранительных органах.
«Порядка 40% задержанных на незаконной акции 23 января в центре Москвы - приезжие», - уточнил он.
По данным Главного управления МВД РФ по Москве, в несанкционированном мероприятии в столице в субботу, 23 января, участвовали около 4 тыс. человек. Сотрудники Следственного комитета России расследуют 21 уголовное дело и начали шесть доследственных проверок о несанкционированных акциях в России.
Напомним, по официальным данным, в московские суды за прошедшую неделю поступило 1 тыс. 608 дел об административных правонарушениях, возбужденных в связи с публичным мероприятием 23 января. Дела открыты по двум статьям - в связи с неповиновением законному распоряжению сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП РФ) – 41 дело и по фактам нарушения установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (ст. 20.2 КоАП РФ) -1 тыс. 567 дел.
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