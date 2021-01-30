Около 40 % задержанных в ходе акции 23 января в Москве – приезжие

«Порядка 40% задержанных на незаконной акции 23 января в центре Москвы - приезжие», - уточнил он.

По данным Главного управления МВД РФ по Москве, в несанкционированном мероприятии в столице в субботу, 23 января, участвовали около 4 тыс. человек. Сотрудники Следственного комитета России расследуют 21 уголовное дело и начали шесть доследственных проверок о несанкционированных акциях в России.

Напомним, по официальным данным, в московские суды за прошедшую неделю поступило 1 тыс. 608 дел об административных правонарушениях, возбужденных в связи с публичным мероприятием 23 января. Дела открыты по двум статьям - в связи с неповиновением законному распоряжению сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП РФ) – 41 дело и по фактам нарушения установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (ст. 20.2 КоАП РФ) -1 тыс. 567 дел.

