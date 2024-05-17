МО РФ: ПВО над Белгородской областью уничтожила ракету «Точка-У»

Силы противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью запущенную Киевом ракету «Точка-У» и украинский БПЛА над Брянской областью. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Силы ПВО уничтожили 51 беспилотник над Крымом и 44 дрона над Кубанью

Согласно данным, попытки киевского режима совершить террористические атаки были пресечены около 19:40. Отмечается, что был сбит беспилотник самолетного типа.

Ранее сообщалось, что в Черном море за минувшие сутки было уничтожено 25 безэкипажных украинских катеров, передает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:Минобороны РФБелгородская область

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