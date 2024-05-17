МО РФ: ПВО над Белгородской областью уничтожила ракету «Точка-У»
17 мая 202420:42
Силы противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью запущенную Киевом ракету «Точка-У» и украинский БПЛА над Брянской областью. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Согласно данным, попытки киевского режима совершить террористические атаки были пресечены около 19:40. Отмечается, что был сбит беспилотник самолетного типа.
Ранее сообщалось, что в Черном море за минувшие сутки было уничтожено 25 безэкипажных украинских катеров, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru