МО РФ: Один военный погиб при ударе ВСУ по зданию Штаба Черноморского флота

Один военнослужащий погиб в результате украинского ракетного удара по Севастополю, сообщили в Минобороны России.

Развожаев заявил об отмене ракетной тревоги в Крыму

По информации ведомства, российские средства ПВО сбили пять украинских ракет. В результате атаки было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/sashakots
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