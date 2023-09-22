Развожаев заявил об отмене ракетной тревоги в Крыму

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал в своем Telegram-канале об отмене ракетной и авиационной опасности.

ПВО уничтожила ракету и беспилотники ВСУ у западного побережья Крыма

Однако, по его словам, жителям и гостям Севастополя не стоит выезжать в центр города. Развожаев отметил, что оперативные службы проводят специальные мероприятия, в связи с чем дороги в городе перекрыты.

Ранее губернатор заявил, что ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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