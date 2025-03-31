МО РФ: Киев нанес два удара по энергообъектам в Брянской области

Как уточнили в Минобороны РФ, из-за украинского артобстрела по объекту филиала «Россетей» в Брянской области оборвался провод на опоре, отключилась высоковольтная линия. Это привело к отключению света в Суземском районе. Также в Брянской области из-за удара украинского беспилотника на трансформаторную подстанцию отключилась высоковольтная линия 10 кВ. Перебои с электроснабжением начались в Севском районе.



Намеренные атаки ВСУ энергообъектов России свидетельствуют о полной недоговороспособности киевского режима по любым своим обязательствам, касающимся урегулирования конфликта на Украине, подчеркнули в ведомстве.

Ранее российские военные сбили бронированный украинский беспилотник «Баба-яга» с помощью легкого разведывательного дрона, отмечает RT.

