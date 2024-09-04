МО РФ: Днем были уничтожены четыре катера ВСУ, следовавших к Крыму
4 сентября 202417:53
Экипажи морской авиации Черноморского флота сорвали атаку безэкипажных катеров ВСУ, сообщили в Минобороны России.
По данным российского оборонного ведомства, российские вертолеты уничтожили днем четыре безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма.
Ранее стало известно, что российские военные нанесли удар по тренировочному центру ВСУ в Полтаве, напоминает РЕН ТВ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru