МО РФ: Днем были уничтожены четыре катера ВСУ, следовавших к Крыму

Экипажи морской авиации Черноморского флота сорвали атаку безэкипажных катеров ВСУ, сообщили в Минобороны России.

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По данным российского оборонного ведомства, российские вертолеты уничтожили днем четыре безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма.

Ранее стало известно, что российские военные нанесли удар по тренировочному центру ВСУ в Полтаве, напоминает РЕН ТВ.

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