МО: над Белгородской областью перехвачен беспилотник ВСУ

Средства противовоздушной обороны перехватили украинский беспилотник над территорий Белгородской области, сообщило Министерство обороны РФ.

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Попытка атаки пресечена в воскресенье около 16:00, уточнили в ведомстве.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», - говорится в сообщении.

Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что за последние сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли 15 ударов по четырем районам области, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:Белгородская областьБеспилотникиМинобороны РФ

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