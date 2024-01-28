МО: над Белгородской областью перехвачен беспилотник ВСУ
28 января 202417:45
Средства противовоздушной обороны перехватили украинский беспилотник над территорий Белгородской области, сообщило Министерство обороны РФ.
Попытка атаки пресечена в воскресенье около 16:00, уточнили в ведомстве.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», - говорится в сообщении.
Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что за последние сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли 15 ударов по четырем районам области, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru