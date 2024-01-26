Минобороны: ВС РФ в 2023 году получили 3,5 тысячи отечественных беспилотников

По его словам, промышленностью были поставлены беспилотные летательные аппараты как в интересах Воздушно-космических сил РФ, так и других видов и родов войск. Криворучко также отметил, что ВКС получили за год восемь космических средств: спутники военного назначения, ракеты-носители семейств «Союз» и «Ангара», а также разгонные блоки.

Ранее сообщалось, что дрон-конвертоплан «Ловкий», который летает быстрее всех аппаратов в зоне специальной военной операции, создали в России. «Ловкий» тратит на 70% меньше энергии, чем квадрокоптеры, и может в 2,5 раза дольше находиться в воздухе, передает «Радиоточка НСН».

