Ёмкости или селитра: Взрыв у АЗС в Махачкале унес жизни 27 человек

Отмечается, что взрыв произошел после пожара в автосервисе, расположенном напротив АЗС. По данным регионального управления МЧС, площадь пожара составила 500 квадратных метров. В результате происшествия 27 человек погибло, 75 получили ранения, подтвердили в ведомстве. Большинство погибших и пострадавших — люди, собравшиеся посмотреть на пожар, утверждает телеграм-канал Baza.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц»). Санкции данной статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы.

15 августа объявлено в республике днем траура по погибшим.

ПРИЧИНЫ ТРАГЕДИИ

Пожар и взрыв на АЗС спровоцировала детонация емкостей напротив автозаправки. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов в ходе брифинга для прессы на месте ЧП. Он также добавил, что взял ситуацию под свой личный контроль.

Согласно неофициальной версии, которую выдвинул Telegram-канал «Спросите у Расула» на основе имеющихся свидетельств, находящиеся в непосредственной близости склады сдавались под тепличную химию. По мнению авторов канала, могла взорваться аммиачная селитра, чем можно объяснить и мощность взрыва.

«ПОМОГАЛИ, ПОКА МОГЛИ»: СВИДЕТЕЛЬСТВА ОЧЕВИДЦЕВ

Пострадавший сотрудник АЗС рассказал Telegram-каналу SHOT о первых минутах после взрыва. По его словам, он вместе с напарником, несмотря на пыль, темноту и многочисленные ушибы, сумел выбраться из-под обломков и помогать пострадавшим, пока сам не оказался в машине «скорой помощи».

«Напротив в автосервисе что-то горело, машина тоже загорелась. Оттуда — все на нашу заправку. После взрыва все на голову свалилось, ничего не видим», — пояснил он.

Еще один пострадавший, оглушенный звуками взрыва, заявил, что люди не сразу поняли, что произошло.

«Передо мной шел маленький ребенок. И женщина была еще одна. Я вышел из машины, начал кричать им. Они не ответили. Потом произошел второй взрыв. После второго взрыва я уже ничего не помню», – отметил очевидец.

ДАГЕСТАНЦЫ СДАЮТ КРОВЬ

Жители республики не остались в стороне от трагедии и пришли на Республиканскую станцию переливания крови, чтобы помочь пострадавшим при взрыве. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что крови и плазмы достаточно, они были отправлены в медицинские учреждения города, однако прием продолжат для восполнения запасов.

Сотрудники станции отметили, что в приоритете первая отрицательная группа крови. В первую очередь ее могут сдать доноры, делающие это не впервые.

