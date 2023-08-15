МЧС: спецборт доставит пострадавших из Махачкалы в Москву
Самолет МЧС России доставит пострадавших при взрыве на автозаправочной станции из Махачкалы в лечебные учреждения Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на чрезвычайное ведомство.
Соответственное поручение отдал глава МЧС Александр Куренков. В готовность приведен Ил-76 с медицинскими модулями. Они предназначены для перевозки раненых и пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, а также для интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких. Они не имеют аналогов в мире. Также на борту находятся психологи.
По последним данным, погибли 12, среди них два ребенка. Еще 56 человек пострадали, в том числе 13 детей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru