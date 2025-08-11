Трамп заявил, что на «отлично» сдал когнитивный тест

По его словам, этот «когнитивный экзамен» должен пройти «каждый из политических интриганов» из Демократической партии США.

«Все эти леворадикальные сумасшедшие провалили бы тест, продемонстрировав зрелищную глупость и некомпетентность. Пройдите тест!», - написал глава Белого дома.

Ранее журналист The Guardian Адам Гэббатт заявил, что отдельные выступления Трампа заставляют усомниться в его умственных способностях, сообщает «Свободная пресса».

