Трамп заявил, что на «отлично» сдал когнитивный тест
Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что на «отлично» сдал когнитивный тест в военном госпитале в Вашингтоне.
По его словам, этот «когнитивный экзамен» должен пройти «каждый из политических интриганов» из Демократической партии США.
«Все эти леворадикальные сумасшедшие провалили бы тест, продемонстрировав зрелищную глупость и некомпетентность. Пройдите тест!», - написал глава Белого дома.
Ранее журналист The Guardian Адам Гэббатт заявил, что отдельные выступления Трампа заставляют усомниться в его умственных способностях, сообщает «Свободная пресса».
