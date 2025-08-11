Трамп заявил, что на «отлично» сдал когнитивный тест

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что на «отлично» сдал когнитивный тест в военном госпитале в Вашингтоне.

В Белом доме призвали Джилл Байден раскрыть, что ей было известно о здоровье мужа

По его словам, этот «когнитивный экзамен» должен пройти «каждый из политических интриганов» из Демократической партии США.

«Все эти леворадикальные сумасшедшие провалили бы тест, продемонстрировав зрелищную глупость и некомпетентность. Пройдите тест!», - написал глава Белого дома.

Ранее журналист The Guardian Адам Гэббатт заявил, что отдельные выступления Трампа заставляют усомниться в его умственных способностях, сообщает «Свободная пресса».

ФОТО: РИА Новости
