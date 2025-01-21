Мирный житель получил ранение в Грайворонском округе Белгородской области

Украинский FPV-дрон атаковал движущийся легковой автомобиль в Грайворонском округе Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Два человека пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область

По его словам, инцидент произошёл в селе Новостроевка-Первая. В результате пострадал мужчина, получивший «слепое осколочное ранение живота».

«Бойцы самообороны доставили пострадавшего в Грайворонскую ЦРБ, где медики оказали ему первую помощь», - написал губернатор.

Ранее Гладков заявил, что мирный житель был тяжело ранен в Шебекино при обстреле ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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