Мирный житель получил ранение в Грайворонском округе Белгородской области

По его словам, инцидент произошёл в селе Новостроевка-Первая. В результате пострадал мужчина, получивший «слепое осколочное ранение живота».

«Бойцы самообороны доставили пострадавшего в Грайворонскую ЦРБ, где медики оказали ему первую помощь», - написал губернатор.

Ранее Гладков заявил, что мирный житель был тяжело ранен в Шебекино при обстреле ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».