Мирный житель получил ранение в Грайворонском округе Белгородской области
Украинский FPV-дрон атаковал движущийся легковой автомобиль в Грайворонском округе Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, инцидент произошёл в селе Новостроевка-Первая. В результате пострадал мужчина, получивший «слепое осколочное ранение живота».
«Бойцы самообороны доставили пострадавшего в Грайворонскую ЦРБ, где медики оказали ему первую помощь», - написал губернатор.
Ранее Гладков заявил, что мирный житель был тяжело ранен в Шебекино при обстреле ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трюдо пригрозил Трампу ответными импортными пошлинами на товары из США
- Фицо выступил против членства Украины в НАТО
- Мирный житель получил ранение в Грайворонском округе Белгородской области
- В Литве гражданина России задержали по подозрению в обходе санкций
- Дроны ВСУ снова атаковали Белгородскую область
- Горевшую после двух атак дронов нефтебазу в Воронежской области потушили
- Курская чиновница ответила на критику Хинштейна из-за отпуска в Индии
- Число победителей премии «Большая книга» сократили до двух
- В Австралии исключили возможность матча со сборной России по футболу
- Сергей Миронов призвал закрыть петербургский музей «Эрарта»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru