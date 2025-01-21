Два человека пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область

По словам губернатора, автомобиль был атакован во время движения. В результате инцидента пострадали находившиеся в машине супруги, мужчина находится в тяжелом состоянии.

Женщину с осколочным ранением руки и мужчину со множественными осколочными ранениями ног госпитализировали в Октябрьскую районную больницу Белгородской области. Пострадавшие получили первую медпомощь.

Ранее Минобороны России сообщило, что дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над территорией России 55 украинских беспилотников.

