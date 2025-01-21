Два человека пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область
Два мирных жителя получили ранения в результате атаки украинского дрона на автомобиль в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Вячеслав Гладков.
По словам губернатора, автомобиль был атакован во время движения. В результате инцидента пострадали находившиеся в машине супруги, мужчина находится в тяжелом состоянии.
Женщину с осколочным ранением руки и мужчину со множественными осколочными ранениями ног госпитализировали в Октябрьскую районную больницу Белгородской области. Пострадавшие получили первую медпомощь.
Ранее Минобороны России сообщило, что дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над территорией России 55 украинских беспилотников.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru