Мирный житель погиб в Шебекино после атаки дрона ВСУ
10 марта 202517:00
Мирный житель погиб в городе Шебекино в результате сброса взрывного устройства с беспилотника. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, мужчина скончался от полученных травм до приезда медиков.
«Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего», - написал губернатор.
Ранее в оперштабе Белгородской области заявили, что житель Шебекино пострадал от сдетонировавшей рядом с ним мины «Колокольчик», сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России создали комиссию Госсовета по вопросам поддержки участников СВО
- Общественник Бородин заявил, что Алла Пугачева пыталась его убить
- Мирный житель погиб в Шебекино после атаки дрона ВСУ
- В Северном море загорелся столкнувшийся с контейнеровозом танкер
- Умерла актриса Татьяна Говорова
- Человек погиб при обрушении на строительстве ж/д линии в Турции
- Российские футболисты проведут товарищеский матч со сборной Гренады
- Евгений Петросян заявил, что слухи о его смерти «явно преувеличены»
- Экс-глава МИД Украины: США разрушают мир, где сами были лидером
- Поставки продуктов из России в Африку выросли на 19%
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru