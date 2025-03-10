Мирный житель погиб в Шебекино после атаки дрона ВСУ

Мирный житель погиб в городе Шебекино в результате сброса взрывного устройства с беспилотника. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Три населенных пункта в Белгородской области подверглись атаке ВСУ

По его словам, мужчина скончался от полученных травм до приезда медиков.

​​​​​​​«Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего», - написал губернатор.

Ранее в оперштабе Белгородской области заявили, что житель Шебекино пострадал от сдетонировавшей рядом с ним мины «Колокольчик», сообщает RT.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:СпецоперацияПогибшиеБелгородская областьШебекино

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