Мирный житель погиб в селе Салтыково Белгородской области после удара ВСУ

Мирный житель погиб после обстрела села Салтыково со стороны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В Белгородской области мужчина пострадал после повторной атаки ВСУ

По его словам, снаряд попал на территорию сельскохозяйственного предприятия. Мужчина скончался на месте от полученных ран до приезда медиков.

Глава региона вызарил соболезнования родным и близким погибшего.

Обстрел Белгорода дальнобойным оружием можно назвать актом агрессии, заявил ранее президент России Владимир Путин, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: запорожский губернатор Евгений Балицкий
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