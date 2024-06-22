Мирный житель погиб в селе Салтыково Белгородской области после удара ВСУ
22 июня 202413:30
Мирный житель погиб после обстрела села Салтыково со стороны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, снаряд попал на территорию сельскохозяйственного предприятия. Мужчина скончался на месте от полученных ран до приезда медиков.
Глава региона вызарил соболезнования родным и близким погибшего.
Обстрел Белгорода дальнобойным оружием можно назвать актом агрессии, заявил ранее президент России Владимир Путин, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru