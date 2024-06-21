В Белгородской области мужчина пострадал после повторной атаки ВСУ

В селе Муром Шебекинского городского округа Белгородской области произошла повторная атака ВСУ с использованием дрона-камикадзе, в результате пострадал мужчина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что мужчина получил ранение грудной клетки и осколочное ранение шеи. Мужчина был доставлен в областную клиническую больницу.