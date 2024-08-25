Мирный житель погиб при ударе ВСУ по белгородской Соловьевке
25 августа 202414:07
В результате удара беспилотника по селу Соловьевка Белгородской области погиб мужчина, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
«После атаки беспилотника в селе Соловьевка Белгородского района поступила информация о погибшем мирном жителе», - сообщил губернатор.
По его словам, мужчина умер до приезда скорой помощи. Он скончался на месте от полученных ранений.
По данным Министерства обороны России, за минувшие сутки силы противовоздушной обороны сбили 41 украинский беспилотник, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru