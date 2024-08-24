В Белгороде беспилотник атаковал аэропорт
Аэропорт Белгорода подвергся атаке беспилотника. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».
По данным источника, беспилотник врезался в здание командно-диспетчерского пункта, после чего произошел взрыв. В результате этого в помещении была повреждена обшивка и выбиты окна.
Отмечается, что сотрудники аэропорта были эвакуированы. Место происшествия оцепили и вызвали туда взрывотехников ФСБ.
В результате происшествия никто не пострадал. До этого аэропорт уже был закрыт.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что следующие в Казань авиарейсы после закрытия перенаправили на запасные аэропорты.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru