В Белгороде беспилотник атаковал аэропорт

Аэропорт Белгорода подвергся атаке беспилотника. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».

По данным источника, беспилотник врезался в здание командно-диспетчерского пункта, после чего произошел взрыв. В результате этого в помещении была повреждена обшивка и выбиты окна.

Отмечается, что сотрудники аэропорта были эвакуированы. Место происшествия оцепили и вызвали туда взрывотехников ФСБ.