В Белгороде беспилотник атаковал аэропорт

Аэропорт Белгорода подвергся атаке беспилотника. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».

По данным источника, беспилотник врезался в здание командно-диспетчерского пункта, после чего произошел взрыв. В результате этого в помещении была повреждена обшивка и выбиты окна.

Отмечается, что сотрудники аэропорта были эвакуированы. Место происшествия оцепили и вызвали туда взрывотехников ФСБ.

Санитарный контроль усилили во «Внуково» из-за энтеровирусной инфекции

В результате происшествия никто не пострадал. До этого аэропорт уже был закрыт.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что следующие в Казань авиарейсы после закрытия перенаправили на запасные аэропорты.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:АтакаБелгородская областьВзрывАэропортБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры