Мирный житель погиб при обстреле села Белгородской области

По его словам, ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство, когда погибший находился на своем дачном участке и косил траву. В результате разрыва снаряда мирный житель получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью.

Глава Белгородской области выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее украинские военные из «Градов» обстреляли поселок Уразово Валуйского городского округа. В результате попадания кассетных боеприпасов есть четверо пострадавших, передает «Радиоточка НСН».

