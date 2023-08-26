Мирный житель погиб при обстреле села Белгородской области
Один человек погиб в результате украинского обстрела села Щетиновка Белгородского района Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство, когда погибший находился на своем дачном участке и косил траву. В результате разрыва снаряда мирный житель получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью.
Глава Белгородской области выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего.
Ранее украинские военные из «Градов» обстреляли поселок Уразово Валуйского городского округа. В результате попадания кассетных боеприпасов есть четверо пострадавших, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru