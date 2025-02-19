Мирный житель погиб при атаке ВСУ по Белгородской области

Мирный житель погиб в результате украинской атаки по Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

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По его словам, ВСУ с помощью беспилотника атаковали служебный автобус в селе Колыхалино.

По предварительной информации, еще пострадала одна женщина. Ей оказывается вся необходимая помощь. Оперативные службы работают на месте происшествия.

Ранее один человек погиб и двое пострадали при атаке дрона на автомобиль в ЛНР, напоминает газета «Известия».

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ФОТО: Вячеслав Гладков
ТЕГИ:УкраинаВСУОбстрелПострадавшиеБелгородская область

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