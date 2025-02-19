Мирный житель погиб при атаке ВСУ по Белгородской области
19 февраля 202520:31
Мирный житель погиб в результате украинской атаки по Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, ВСУ с помощью беспилотника атаковали служебный автобус в селе Колыхалино.
По предварительной информации, еще пострадала одна женщина. Ей оказывается вся необходимая помощь. Оперативные службы работают на месте происшествия.
Ранее один человек погиб и двое пострадали при атаке дрона на автомобиль в ЛНР, напоминает газета «Известия».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru