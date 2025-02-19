Хинштейн: Беспилотники ВСУ атаковали электроподстанцию в Рыльске

Украинские беспилотники атаковали электроподстанцию в городе Рыльске. Об этом в своём Telegram-канале заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Путин поручил подготовить программу восстановления районов Курской области

По его словам, в результате атаки двух беспилотников был поврежден силовой кабель.

«Аварийные бригады уже работают... электричество в Рыльске оперативно восстановлено», - написал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил ежемесячно выплачивать жителям Курской области по 65 тысяч рублей, сообщает RT.

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