Хинштейн: Беспилотники ВСУ атаковали электроподстанцию в Рыльске
19 февраля 202514:56
Украинские беспилотники атаковали электроподстанцию в городе Рыльске. Об этом в своём Telegram-канале заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
По его словам, в результате атаки двух беспилотников был поврежден силовой кабель.
«Аварийные бригады уже работают... электричество в Рыльске оперативно восстановлено», - написал он.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил ежемесячно выплачивать жителям Курской области по 65 тысяч рублей, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru