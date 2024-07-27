Мирный житель погиб после обстрела со стороны ВСУ села Бочковка Белгородской области
Дроны ВСУ атаковали жилой дом, школу, сельхозпредприятие и несколько машин в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, мирный житель погиб после обстрела со стороны ВСУ в селе Бочковка.
Кроме того, в поселке Красная Яруга беспилотник упал на на кровлю многоквартирного дома — поврежден фасад, выбиты окна. Гладков также рассказал, что четыре украинских беспилотника ударили по школе, легковушке и грузовику в селе Илек-Пеньковка, пострадавших нет.
Ранее украинские беспилотники нанесли удары по частному дому и парковке в поселке Борисовка (Борисовский район, Белгородская область), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru