Мирный житель погиб после обстрела со стороны ВСУ села Бочковка Белгородской области

По его словам, мирный житель погиб после обстрела со стороны ВСУ в селе Бочковка.

Кроме того, в поселке Красная Яруга беспилотник упал на на кровлю многоквартирного дома — поврежден фасад, выбиты окна. Гладков также рассказал, что четыре украинских беспилотника ударили по школе, легковушке и грузовику в селе Илек-Пеньковка, пострадавших нет.

Ранее украинские беспилотники нанесли удары по частному дому и парковке в поселке Борисовка (Борисовский район, Белгородская область), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

