Два ребенка пострадали при украинском обстреле Белгородской области
Два ребенка получили ранения в результате атаки со стороны ВСУ на Белгородскую область, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, обоих мальчиков из села Никольское доставляют в областную детскую клиническую больницу.
Также есть повреждения в селе Нечаевка: в одном частном доме выбиты окна и повреждены два автомобиля. В селе Вергилёвка в частном домовледении пробита крыша, разрушена летняя кухня и поврежден один автомобиль. Также осколками посечен один соцобъект.
Ранее три человека получили ранения в результате обстрела Шебекино в Белгородской области, передает «Радиоточка НСН».
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