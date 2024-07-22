Два ребенка пострадали при украинском обстреле Белгородской области

По его словам, обоих мальчиков из села Никольское доставляют в областную детскую клиническую больницу.

Также есть повреждения в селе Нечаевка: в одном частном доме выбиты окна и повреждены два автомобиля. В селе Вергилёвка в частном домовледении пробита крыша, разрушена летняя кухня и поврежден один автомобиль. Также осколками посечен один соцобъект.

Ранее три человека получили ранения в результате обстрела Шебекино в Белгородской области, передает «Радиоточка НСН».

