Мирный житель подорвался на мине в Суджанском районе Курской области
29 марта 202513:29
Мирный житель подорвался на мине в Суджанском районе Курской области, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.
По его словам, пострадавший находится в тяжелом состоянии, его доставили в больницу.
Хинштейн уточнил, что инцидент произошел между селами Борки и Плёхово, куда ограничен въезд.
Ранее тракторист пострадал в результате наезда на взрывное устройство в Льговском районе Курской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru