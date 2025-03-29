Мирный житель подорвался на мине в Суджанском районе Курской области

Мирный житель подорвался на мине в Суджанском районе Курской области, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.

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По его словам, пострадавший находится в тяжелом состоянии, его доставили в больницу.

Хинштейн уточнил, что инцидент произошел между селами Борки и Плёхово, куда ограничен въезд.

Ранее тракторист пострадал в результате наезда на взрывное устройство в Льговском районе Курской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУПострадавшиеКурская Область

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