Мирный житель был тяжело ранен в Шебекино при обстреле ВСУ

Мирный житель был ранен при очередном обстреле ВСУ, под который попал город Шебекино. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ на Белгородскую область

По его словам, пострадавшего доставили в Шебекинскую центральную районную больницу в тяжёлом состоянии, врачи оказывают ему всю неоходимую помощь.

«У мужчины диагностировали проникающее ранение брюшной полости и осколочные ранения рук и ног», - написал губернатор.

Ранее Гладков заявил, что автомобиль был атакован дроном-камикадзе в селе Зозули Борисовского района Белгородской области, были ранены женщина и её годовалый ребёнок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:СпецоперацияОбстрелПострадавшиеШебекиноБелгородская область

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