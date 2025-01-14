Мирный житель был тяжело ранен в Шебекино при обстреле ВСУ

По его словам, пострадавшего доставили в Шебекинскую центральную районную больницу в тяжёлом состоянии, врачи оказывают ему всю неоходимую помощь.

«У мужчины диагностировали проникающее ранение брюшной полости и осколочные ранения рук и ног», - написал губернатор.

Ранее Гладков заявил, что автомобиль был атакован дроном-камикадзе в селе Зозули Борисовского района Белгородской области, были ранены женщина и её годовалый ребёнок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

