Мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ на Белгородскую область

Мирный житель получил множественные осколочные ранения и контузию в результате атаки беспилотника ВСУ населенного пункта в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Вячеслав Гладков.

ВСУ атаковали с помощью БПЛА три населенных пункта под Белгородом

Уточняется, что удар был нанесен по селу Байцуры (Борисовский район). На попутном транспорте мужчину доставили в Борисовскую центральную районную больницу. После оказания первой помощи его отправят в областную клиническую больницу.

Кроме того, были повреждены автомобиль марки «Газель» и частный дом. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

Ранее в Белгородской области при атаках ВСУ получили ранения две женщины и ребенок. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ПроисшествияГубернаторВСУАтакаБелгородская область

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