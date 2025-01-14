Мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ на Белгородскую область

Уточняется, что удар был нанесен по селу Байцуры (Борисовский район). На попутном транспорте мужчину доставили в Борисовскую центральную районную больницу. После оказания первой помощи его отправят в областную клиническую больницу.

Кроме того, были повреждены автомобиль марки «Газель» и частный дом. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

Ранее в Белгородской области при атаках ВСУ получили ранения две женщины и ребенок. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

