Мирный житель был ранен при обстреле села Бессоновка Белгородского района

Мирный житель был ранен при обстреле села Бессоновка Белгородского района из РСЗО. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

ВСУ обстреляли три населенных пункта Белгородской области

По его словам, пострадавший в крайне тяжёлом состоянии был доставлен бойцами самообороны в городскую больницу №2 Белгорода.

«У мужчины проникающее ранение головы и осколочные ранения рук. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь», - написал глава области.

Ранее Гладков заявил, что в результате очередного удара ВСУ по городу Шебекино была ранена женщина, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:СпецоперацияПострадавшиеВСУОбстрелБелгородская область

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