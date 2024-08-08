Мирный житель был ранен при обстреле села Бессоновка Белгородского района
Мирный житель был ранен при обстреле села Бессоновка Белгородского района из РСЗО. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, пострадавший в крайне тяжёлом состоянии был доставлен бойцами самообороны в городскую больницу №2 Белгорода.
«У мужчины проникающее ранение головы и осколочные ранения рук. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь», - написал глава области.
Ранее Гладков заявил, что в результате очередного удара ВСУ по городу Шебекино была ранена женщина, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru