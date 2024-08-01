Мирный житель был ранен при атаке ВСУ на транспорт в Курской области

Мирный житель был ранен при атаке ВСУ на транспорт в Курской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Два человека ранены в Белгородской области в результате атаки дронов ВСУ

По его словам, инцидент произошёл в Глушковском районе, где украинский дрон атаковал грузовой автомобиль.

«Водитель машины доставлен в Глушковскую районную больницу для оказания необходимой медицинской помощи», - написал Смирнов.

Ранее мэр Горловки (ДНР) Иван Приходько заявил, что украинский беспилотник атаковал трамвай в центре города, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба Швабе
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