Мирный житель был ранен при атаке ВСУ на транспорт в Курской области
1 августа 202413:21
Мирный житель был ранен при атаке ВСУ на транспорт в Курской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
По его словам, инцидент произошёл в Глушковском районе, где украинский дрон атаковал грузовой автомобиль.
«Водитель машины доставлен в Глушковскую районную больницу для оказания необходимой медицинской помощи», - написал Смирнов.
Ранее мэр Горловки (ДНР) Иван Приходько заявил, что украинский беспилотник атаковал трамвай в центре города, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru