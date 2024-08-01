Два человека ранены в Белгородской области в результате атаки дронов ВСУ
Двое человек были ранены в результате удара беспилотников ВСУ по Шебекинскому городскому округу, сообщил в своем Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
Он уточнил, что один из дронов атаковал пассажирский автобус, пострадал водитель и пассажир. Мужчине была оказана медицинская помощь в Шебекинской ЦРБ. Женщина со множественными осколочными ранениями грудной клетки и рук доставлена в одну из городских больниц.
Другой беспилотник в Шебекино атаковал автомобиль, припаркованный на территории инфраструктурного объекта. Машина получила механические повреждения. В здании выбиты окна и посечен фасад.
Ранее сообщалось, что помимо Шебекино украинские БПЛА атаковали села Нежеголь и Илек-Пеньковка Белгородской области, напоминает «Радиоточка НСН».
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