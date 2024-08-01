Два человека ранены в Белгородской области в результате атаки дронов ВСУ

Он уточнил, что один из дронов атаковал пассажирский автобус, пострадал водитель и пассажир. Мужчине была оказана медицинская помощь в Шебекинской ЦРБ. Женщина со множественными осколочными ранениями грудной клетки и рук доставлена в одну из городских больниц.

Другой беспилотник в Шебекино атаковал автомобиль, припаркованный на территории инфраструктурного объекта. Машина получила механические повреждения. В здании выбиты окна и посечен фасад.

Ранее сообщалось, что помимо Шебекино украинские БПЛА атаковали села Нежеголь и Илек-Пеньковка Белгородской области, напоминает «Радиоточка НСН».

