Шесть украинских дронов уничтожили над тремя регионами РФ

По данным ведомства, инциденты произошли в период с 16:15 до 17:00 мск 24 февраля.

«Четыре БПЛА перехвачены и уничтожены над территорией Орловской области и по одному – над территориями Брянской и Курской областей», - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что ПВО сбили над регионом два украинских беспилотника, сообщает «Свободная пресса».

