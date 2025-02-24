Шесть украинских дронов уничтожили над тремя регионами РФ
24 февраля 202518:43
Шесть украинских беспилотных летательных аппаратов были уничтожены дежурными средствами российской ПВО. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным ведомства, инциденты произошли в период с 16:15 до 17:00 мск 24 февраля.
«Четыре БПЛА перехвачены и уничтожены над территорией Орловской области и по одному – над территориями Брянской и Курской областей», - говорится в сообщении.
Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что ПВО сбили над регионом два украинских беспилотника, сообщает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru