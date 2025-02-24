Шесть украинских дронов уничтожили над тремя регионами РФ

Шесть украинских беспилотных летательных аппаратов были уничтожены дежурными средствами российской ПВО. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В Рязанской области загорелось предприятие после падения обломков БПЛА

По данным ведомства, инциденты произошли в период с 16:15 до 17:00 мск 24 февраля.

«Четыре БПЛА перехвачены и уничтожены над территорией Орловской области и по одному – над территориями Брянской и Курской областей», - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что ПВО сбили над регионом два украинских беспилотника, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:БеспилотникиВСУМинобороны РФРоссияПВО

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