Мирная жительница была ранена в Шебекино при атаке дрона ВСУ
Украинские дроны в очередной раз атаковали город Шебекино. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Он уточнил, что один из беспилотников атаковал автомобиль, в результате чего была ранена женщина.
«Пострадавшую с минно-взрывной травмой, баротравмой и осколочным ранением спины бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ», - написал Гладков.
Губернатор добавил, что женщину планируется перевести в областную клиническую больницу.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в результате налёта БПЛА в Стародубском районе погиб ребёнок, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru