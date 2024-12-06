Мирная жительница была ранена в Шебекино при атаке дрона ВСУ

Украинские дроны в очередной раз атаковали город Шебекино. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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Он уточнил, что один из беспилотников атаковал автомобиль, в результате чего была ранена женщина.

«Пострадавшую с минно-взрывной травмой, баротравмой и осколочным ранением спины бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ», - написал Гладков.

Губернатор добавил, что женщину планируется перевести в областную клиническую больницу.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в результате налёта БПЛА в Стародубском районе погиб ребёнок, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУШебекиноБелгородская область

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