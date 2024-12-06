В Воронежской области один человек пострадал при атаке дронов ВСУ

Человек пострадал в результате атаки украинских беспилотников в Воронежской области, сообщил глава региона Александр Гусев. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, несколько дронов ВСУ попытались ударить по объектам в Острогожском районе.

«По предварительным данным, ранение небольшой тяжести получил один человек. Один БПЛА упал на крышу нежилого здания, произошло возгорание», — сообщил Гусев.

Губернатор подчеркнул, что огонь ликвидировали.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 14 украинских беспилотников над Воронежской областью. Дроны были сбиты в течение ночи 6 декабря, отмечает Ura.ru.

