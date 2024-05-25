Мирная женщина пострадала при обстреле ВСУ Белгородской области

Мирная жительница ранена из-за атаки украинского дрона-камикадзе на Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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По его словам, дрон-камикадзе рухнул на автомобильной стоянке неподалеку от продуктового магазина. В результате взрыва беспилотника женщина получила осколочные ранения и контузию. Пострадавшую доставили в больницу.

В результате украинской атаки также пострадал легковой автомобиль. На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее Гладков сообщил, что украинскому обстрелу подверглось и село Безымено Грайворонского городского округа, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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