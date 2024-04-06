Минздрав: Восемь человек госпитализированы с кишечной инфекцией в Орске

В ведомстве сообщили об острых отравлениях среди взрослых и школьников: за двое суток в Орске 18 человек обратились за помощью врачей, восемь из них попали в больницы. Все заболевшие до этого пили воду из-под крана. Медики исследовали воду в районе затопления и обнаружили в ней норовируса 2 типа.

Ведомство призвало жителей использовать только бутилированную или кипяченную воду и обращаться к врачам при симптомах кишечной инфекции.

Ранее глава Оренбургской области Денис Паслер принял решение вдвое увеличить выплаты для пострадавших от паводка в Оренбургской области, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

