Минздрав ЛНР рассказал о состоянии врио главы МВД Корнета
16 мая 202314:11
Жизни врио главы МВД ЛНР Игорю Корнету ничего не угрожает, однако он находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Об этом сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко. Ее слова приводит РИА Новости.
Министр добавила, что среди пострадавших четыре человека находятся в тяжелом состоянии, включая Корнета. Ему уже провели операцию, отметила Пащенко.
«Он находится стабильном состоянии, доступен к контакту, его жизни ничего не угрожает», - подытожила она.
После покушения на Игоря Корнета Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru