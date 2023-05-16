Минздрав ЛНР рассказал о состоянии врио главы МВД Корнета

Жизни врио главы МВД ЛНР Игорю Корнету ничего не угрожает, однако он находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Об этом сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко. Ее слова приводит РИА Новости.

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Министр добавила, что среди пострадавших четыре человека находятся в тяжелом состоянии, включая Корнета. Ему уже провели операцию, отметила Пащенко.

«Он находится стабильном состоянии, доступен к контакту, его жизни ничего не угрожает», - подытожила она.

После покушения на Игоря Корнета Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Википедия
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