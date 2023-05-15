СМИ: Один гражданский погиб в Луганске при покушении на врио главы МВД

Один мирный житель погиб в Луганске при покушении на врио главы МВД ЛНР Игоря Корнета, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

При взрыве в центре Луганска пострадали пять мирных граждан

Собеседник агентства уточнил, что в момент взрыва погибший проходил мимо.

«Три человека среди охраны министра получили ранения и находятся в тяжелом состоянии», - добавил источник.

Ранее Корнет получил ранения при взрыве в центре Луганска, его госпитализировали, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Аверин
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