В ХАМАС возложили ответственность за массовые убийства в Газе на США

Власти США, в том числе президент страны Джо Байден, несут полную ответственность за серию массовых убийств, совершаемых армией Израиля в секторе Газа. Об этом заявили в палестинском движении ХАМАС, передает телеканал Al Mayadeen.

Израиль нанес удар по больничному комплексу в секторе Газа

«Массовые убийства не произошли бы, если бы США не дали зеленый свет оккупантам (Израилю. - НСН) на продолжение геноцидной войны», — отметил представитель радикалов.

По данным ХАМАС, «не проходит и часа», чтобы израильская сторона не совершила «чудовищную бойню» против мирных граждан.

Ранее стало известно, что Израиль ударил по прилегающей к центральной больнице «Аш-Шифа» в Газе территории, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В результате погибли 15 человек, еще десятки были ранены.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАХамасИзраильСектор Газа

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