В ХАМАС возложили ответственность за массовые убийства в Газе на США

«Массовые убийства не произошли бы, если бы США не дали зеленый свет оккупантам (Израилю. - НСН) на продолжение геноцидной войны», — отметил представитель радикалов.

По данным ХАМАС, «не проходит и часа», чтобы израильская сторона не совершила «чудовищную бойню» против мирных граждан.

Ранее стало известно, что Израиль ударил по прилегающей к центральной больнице «Аш-Шифа» в Газе территории, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В результате погибли 15 человек, еще десятки были ранены.

