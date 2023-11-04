В ХАМАС возложили ответственность за массовые убийства в Газе на США
Власти США, в том числе президент страны Джо Байден, несут полную ответственность за серию массовых убийств, совершаемых армией Израиля в секторе Газа. Об этом заявили в палестинском движении ХАМАС, передает телеканал Al Mayadeen.
«Массовые убийства не произошли бы, если бы США не дали зеленый свет оккупантам (Израилю. - НСН) на продолжение геноцидной войны», — отметил представитель радикалов.
По данным ХАМАС, «не проходит и часа», чтобы израильская сторона не совершила «чудовищную бойню» против мирных граждан.
Ранее стало известно, что Израиль ударил по прилегающей к центральной больнице «Аш-Шифа» в Газе территории, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В результате погибли 15 человек, еще десятки были ранены.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Politico: США потребовали от Израиля объяснить удар по лагерю беженцев
- Цукерберг попал в больницу с травмой после спарринга
- В ХАМАС возложили ответственность за массовые убийства в Газе на США
- СМИ: Жертвами землетрясения в Непале стали 37 человек
- СМИ: в Москве рекордно сократилось предложение арендных квартир
- В Ростовской области три человека погибли в ДТП
- При атаке Израиля на школу в Газе погибли более 20 человек
- Часть международных рейсов «Уральских авиалиний» передали другим перевозчикам
- В ЦАХАЛ заявили об уничтожении 10 высокопоставленных командиров ХАМАС
- СМИ: глава Еврокомиссии прибудет в Киев 4 ноября
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru