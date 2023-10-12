Минздрав Газы: число погибших при израильских ударах возросло до 1417

Количество погибших при израильских ударах по сектору Газа выросло до 1417, сообщили в Минздраве Газы.

При обстреле сектора Газа погиб один из лидеров «Исламского джихада»

Там также сообщили, что в результате ударов Израиля по Газе пострадали более 6200 человек.

По информации министерства здравоохранения Израиля, в результате атаки движения ХАМАС пострадали 3 297 граждан Израиля. В ведомстве уточнили, что из них 335 человек были тяжело ранены, ещё 581 граждан получил ранения средней тяжести, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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