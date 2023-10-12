Минздрав Газы: число погибших при израильских ударах возросло до 1417

Там также сообщили, что в результате ударов Израиля по Газе пострадали более 6200 человек.

По информации министерства здравоохранения Израиля, в результате атаки движения ХАМАС пострадали 3 297 граждан Израиля. В ведомстве уточнили, что из них 335 человек были тяжело ранены, ещё 581 граждан получил ранения средней тяжести, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

